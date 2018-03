Das Heimspiel der SG Dettlingen-Bittelbronn am 18. März, das Horb-Derby gegen die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen, muss zwar wetterbedingt verschoben werden. Den Mittagstisch gibt’s trotzdem: Im Sportheim bietet der Verein Wildschweinbraten, Hirschkalbsbraten und Schnitzel mit verschiedenen Beilagen wie Spätzle und Semmelknödel an. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen serviert.