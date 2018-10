Mitteltal-Obertals Tormaschine läuft derzeit perfekt

TSF Dornhan II – SV Wittlensweiler 2:1 (0:0). Bei Dornhans Spielertrainer Philipp Lehr war die Freude gestern gleich doppelt. Er steuerte höchstselbst beide Treffer (58. per Foulelfmeter zum 1:1) und zum 2:1 (64.) bei, wobei Wittlensweiler zunächst durch Pascal Aberger mit 1:0 in Führung gegangen war (54.). In der 57. Minute sah Marvin Müller von den Gästen die Ampelkarte und die Partie trat in i...