Heilbronn. Weil Georg M. alle Angaben zur Person und zur Tat verweigerte, griff die Schwurgerichtskammer gestern beim Prozessauftakt auf Akten zurück. Demnach ist er 1954 in Serbien geboren, hat Maschinenschlosser gelernt, dann 28 Jahre lang als Kellner gearbeitet. Er betrieb zwei Lokale, war zuletzt freier Handelsvertreter für Küchen. Erfolgreich waren die Geschäfte nicht, ließ er mit seiner Insolvenz doch 700 000 Euro Schulden zurück. Die Krankenversicherung reklamierte ausstehende Beiträge in Höhe von 35 955,67 Euro.

Für den Staatsanwalt steht fest, dass Georg M. der Täter war. Er habe das Opfer an ihrem Arbeitsplatz umgebracht. Sie betrieb einen Kiosk in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein (Kreis Heilbronn). Für ihn sei es „ein nahezu unvorstellbarer Gedanke“ gewesen, dass ihn die Frau verlasse, die er am 25. Juli 1975 geheiratet hatte. Dadurch werde „die Familie zerstört“. Allerdings lebte das Paar bereits getrennt, die Frau hatte einen neuen Partner.

Zum Verbrechen sagte der Staatsanwalt, die 59-jährige Frau sei „unvermittelt mit einem Messer angegriffen“ worden. Der Täter habe „mehrfach getroffen“. Das Opfer habe sich noch einige Meter weit schleppen können, sei dann verblutet. Der Täter habe sich die Unübersichtlichkeit der Evangelischen Tagungsstätte und die Dunkelheit zunutze gemacht. Eine Auszubildende hatte das noch lebende Opfer nach Hilferufen entdeckt.