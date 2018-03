Frickenhausen. Ein 47 Jahre alter Autofahrer übersah am Sonntag das entgegenkommende Motorrad der beiden und nahm ihnen beim Linksabbiegen die Vorfahrt, wie die Polizei in Reutlingen am Abend mitteilte. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, die Motorradfahrerin und ihr Sozius wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Auch die 33 Jahre alte Beifahrerin des Autofahrers wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.