Forbach. Der 65-Jährige sei zu schnell in einer Kurve nahe Forbach gefahren und von der Bundesstraße 462 abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er schleuderte demnach am Samstagabend über einen Grünstreifen und hob an einem Erdwall ab, landete auf dem Dach eines geparkten Autos und stürzte weiter einen Hang hinab. Dort blieb der Mann schwer verletzt liegen und wurde später geborgen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Laut Polizei bestand zunächst akute Lebensgefahr.