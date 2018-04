Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 20-Jähriger um kurz nach 21.30 Uhr mit seinem VW Golf von Entringen kommend in Richtung Unterjesingen und setzte nach der Abzweigung Pfäffingen zum Überholen an. Dabei übersah er den von hinten kommenden 23-Jährigen, der mit seiner Kawasaki bereits am Überholen war.

Trotz einer Vollbremsung wurde der Motorradfahrer seitlich von dem Golf erfasst, stürzte mit seiner Maschine auf den Asphalt und rutschte von der Fahrbahn. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 4500 Euro.