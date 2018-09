Ein Überholmanöver hat am Dienstag für eine 42-jährige Motorradfahrerin mit schweren Verletzungen geendet. Die Frau überholte gegen 9.20 Uhr auf der Kreisstraße 6700 Richtung Gächingen in einer Rechtskurve ein anderes Motorrad. Als ein 55 Jahre alter Biker entgegenkam, wich die 42-Jährige in den Grünstreifen aus, streifte die Leitplanken und stürzte.