Mühringen – ein Narren-Eldorado

Nicht jeder fand es beim Zunftmeisterempfang vor dem gestrigen großen Narrensprung in Mühringen lustig als Schirmherr Michael Theurer, inzwischen FDP-Bundestagsabgeordneter, von einer „vorzeitigen Einweihung“ der noch immer im Ausbau

sich befindenden Ortsdurchfahrt sprach, die zu bauen endlich realisiert werden konnte. Im Beisein von Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und seinem Stellvertreter Ralph Zimmermann sowie etwa der Präsidentin des „Ortenauer Narrenrings“, Silvia

Doscher, stand aber nicht die Politik im Vordergrund, sondern gleich das zweifache Jubiläum in Sachen Narretei.

Drei Tage lang Fest

Zum einen wurde übers Wochenende in Mühringen das 50-jährige Bestehen des „Närrischen Freundschaftrings Neckar-Gäu“ ausgiebig gefeiert und zudem noch der 66. Geburtstag der Mühringer „Krattenmacher“-Zunft.

Ring-Chef Thomas Fischer aus Salzstetten freute sich zu Beginn des großartigen Umzugs darüber, so viele Maskenträger und Besucher gleichzeitig willkommen heißen zu können, darunter unter anderem natürlich auch die Zunft-Ehrenpräsidenten Karl Ruoff und Karl-Heinz Schach. Das Wetter hielt und Dank des Engagements von OB Rosenberger konnte auch die Verkehrssituation im Vorfeld klar geregelt werden. So fanden die 3000 Narren ebenso zügig zum Umzugsstart auf Höhe des „Café Erikas“ wie auch die eben so vielen Zuschauer, welche die ausgebaute Ortsdurchfahrt beidseitig dicht bevölkerten. Und die Narren hatten sichtlich ihren Spaß daran, mit ihren Neckereien, ihrer Musik und vor allem mit vielen Süßigkeiten die Gäste bei Laune zu halten. Ring-Medien-Experte Klaus Ranft moderierte gewohnt souverän die 26 an der Ehrentribüne vorbei ziehenden Narrengruppen und ermunterte zu zigfachen Narri-Narro-Rufen, welche von Narren wie auch Zuschauern kräftig gekontert wurden. Keine Frage – Mühringen bildete an diesem Wochenende ein echtes Narren-Eldorado.

Einen Auftakt nach Maß nahm das 28. Ringtreffen des „Närrischen Freundschaftsrings „Neckar-Gäu“ bereits am Freitag beim sinnigerweise „Narrfreitag“ genannten Event im großen Festzelt bei der ehemaligen Sprudel-Fabrik. Aus nah und fern strömten die Narren gen Mühringen und ließen sich dort von der Band „Fashion“ auf das dreitägige Fest-Wochenende einstimmen. Ein DJ sorgte dafür, dass auch das Bar-Zelt ordentlich beschallt wurde. Kurzum – es war so, wie es der Pressesprecher der Narrenzunft Mühringen, Hans Ruggaber, kurz und knapp auf den Punkt brachte: „Das Zelt war voll, die Stimmung klasse und es gab keinerlei Stress.“

Farbenfrohes Event

Derart entspannt gingen die „Krattenmacher“ dann am Samstagnachmittag in den von vielen mit Spannung erwarteten Kinderumzug, der sich von der ehemaligen Schule bis runter zum Festzelt durch Mühringens Ortsdurchfahrt schlängelte. An diesem beteiligten sich Nachwuchs-Narren aus allen 26 Ring-Zünften, was für ein farbenfrohes und fröhliches Event sorgen sollte. Angeführt von der von Hans Schick und Hans Ruggaber initiierten wib als Nachfolge-Combo der legendären Mühringer „Katzenmusik“ zogen die Jung-Narren los.

Originell die Idee der Mühringer Macher, die jeweiligen Zunftmeisterinnen und Zunftmeister als „Täfeles-Mädle“ oder „Täfeles-Buba“ voran marschieren zu lassen. Bei insgesamt 26 Zünften zog sich ein sehr langer närrischer Lindwurm durch die Straßen. Erfreulich war unter anderem, dass das Horber Grafenpaar Sabine und Götz Peter seinen Sohn Klemens (im standesgemäßen „Stäpfeleshopser“-Jung-Narren-Kostüm) im Umzug mitführte und der Bildechingerin Edith Straub war es zu verdanken, dass auch Kinder und Jugendliche aus der „Lebenshilfe Horb-Sulz“

ihre Gruppe durch das Dabeisein bereicherten.

Ein Umstand, der auch den auf einem „Promi“-Wagen gut positionierten hohen Herren des Närrischen Freundschaftsrings mit deren Präsidenten Thomas Fischer aus Salzstetten nicht verborgen blieb. Fischer sowie Moderator Manuel Ranft war es eine hörbare Freude, unter den vielen offiziellen fasnetsmäßigen Würdenträgern auch den hiesigen Ring-Ehrenpräsidenten Karl-Heinz Schach nebst Gattin Brigitte sowie den Präsident der mit dem hiesigen Narrenring befreundeten Friedrichshafener „Seegockel“-Zunft, Willi Huster nebst Frau Erika, unter den Gästen willkommen heißen zu dürfen. Ebenso freuten sich die Offiziellen über das aktive Mitmachen der Horber Hex‘ (und OB) Peter Rosenberger beim Narrentreiben.

Beim Brauchtumsabend am Samstag platzte das große Zelt fast aus allen Nähten und die Stimmung war grandios, wobei der von Jürgen Schnell aus Weitingen unter aktiver Mithilfe von Karl-Heinz und Brigitte Schach liebevoll einstudierte gemeinsame „Ring-Tanz“ einen echten Höhepunkt darstellte. Aber auch sonst stand das Brauchtum generell im Mittelpunkt und verschiedenste Zünfte führten ausgelassen und gekonnt in eben dieses ein. Somit waren also bereits bis dato allerbeste Voraussetzungen für ein Narren-Fest geschaffen, das mit dem gestrigen großen Umzug seinen absoluten und für viele Narren wie auch Gäste sicherlich auch ein furioses Finale erlebte.