Mühringen gewinnt das Derby

Herren-Verbandsliga: TTC Mühringen – TTC Ergenzingen 9:5.Da beide Mannschaften in dieser Saison wohl gegen den Abstieg kämpfen und dazu die zwei ehemaligen Mühringer Spieler Jochen Raff und Markus Frank nun in Ergenzingen spielen, war das Spiel für beide Mannschaften etwas Besonderes und jeder war hochmotiviert. An die 80 Zuschauer waren gekommen, um den Lokalkampf zu verfolgen – und sie bekamen spannende Spiele auf hohem Niveau geboten.

Die anfängliche Überlegenheit in den Doppeln verhalf Mühringen zu einer besseren Ausgangssituation für die Einzel, denn neben dem Doppel Eins Markus Teichert/Attila Namesztovszki konnte auch noch das Doppel Drei Jan Schmidt/Frank Bolanz für Mühringen punkten; für Ergenzingen waren dagegen Christoph Hörmann/Moritz Schulz erfolgreich.

In den Einzeln zeichnete sich alles so ab wie zuvor erwartet. Das vordere Mühringer Paarkreuz mit Teichert und Namesztovszki dominierte über Christoph Hörmann und Schulz und baute die Führung der Gastgeber aus. Doch im Gegenzug holten die ehemaligen Mühringer Spieler Jochen Raff und Markus Frank im mittleren Paarkreuz die Punkte für Ergenzingen gegen Torsten Kern und Mario Pachlhofer und kamen wieder auf 4:3 ran.

Das hintere Paarkreuz war also auf beiden Seiten gefordert, um über Sieg oder Niederlage zu entscheiden. Als nun Jan Schmidt über Robin Kaiser dominierte und auch Frank Bolanz Michael Hörmann im Griff hatte, sah es bereits nach einem besseren Ende für Mühringen aus. Die Mühringer Herren lagen mit 6:3 vorne und das starke vordere Paarkreuz war wieder an der Reihe. Christoph Hörmann unterlag wie erwartet Markus Teichert, doch Schulz hielt gegen Namesztovszki tapfer dagegen und kämpfte sich bis in den fünften Satz. Als dieser Punkt nun aber doch an Mühringen ging und die Gastgeber bereits mit 8:3 vorne lagen, war ein Sieg für Ergenzingen schon nicht mehr möglich und ein Unentschieden auch nicht wirklich realistisch. Trotzdem gaben die Ergenzinger Herren noch nicht auf, denn das mittlere Paarkreuz war ja nun wieder an der Reihe.

Auch dieses Mal holten Jochen Raff und Markus Frank die Punkte gegen ihre früheren Mannschaftskollegen und verkürzten nochmals den Abstand auf 8:5. „Das war absolut beeindruckend wie die beiden mit dieser besonderen Situation und der Erwartungshaltung umgegangen sind. Sie sind derzeit einfach auch in absoluter Topform“, sagte Christoph Hörmann. Doch zu mehr Punkten für Ergenzingen sollte es nicht mehr reichen. Michael Hörmann kämpfte zwar unerbittlich, doch im fünften Satz musste er sich Jan Schmidt geschlagen geben. Mühringen ging damit als Sieger aus dem heißen Verbandsligaderby. „Wir haben uns gegen diese starke und erfahrene Mannschaft aber teuer verkauft“, so Hörmann.

Herren-Verbandsliga: TG Donzdorf – TTC Mühringen 9:1. Mit vier Ersatzspielern aus der zweiten Herrenmannschaft gingen die Mühringer Herren ins zweite Wochenendspiel gegen den Tabellenführer aus Donzdorf. Immerhin zu elf gewonnenen Sätzen und zu einem Punkt gegen den verletzten Andreas Danzer reichte es den Mühringer Herren; mit etwas Glück wäre vielleicht noch ein weiterer Punkt im Doppel und Einzel durch Attila Namesztovszki möglich gewesen.

Damen-Landesliga: TTC Mühringen – VfL Sindelfingen III 7:7. Nach einem guten Start mit zwei Siegen in den Doppeln sah es für die Mühringer Damen anfangs richtig gut aus. Annika Hertkorn und Ramona Schüle konnten im ersten Durchgang der Einzel den Mühringer Vorsprung halten und Mühringen mit 4:2 in Führung bringen. Als nun aber der zweite Durchgang der Einzel nach teils unglücklichen Satzverlusten komplett an die Gäste aus Sindelfingen ging, hatte sich das Blatt plötzlich gewendet und die Gäste lagen mit 6:4 vorne. Der dritte Durchgang der Einzel musste die Entscheidung bringen. Schüle siegte im fünften Satz gegen die gegnerische Nummer Eins und neben einem weiteren Punkt durch Hertkorn war auch Melanie Schmidt nun erfolgreich. Die Mühringer Damen hatten damit das Unentschieden noch gerettet, zu einem Sieg sollte es aber nicht mehr reichen.