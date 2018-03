Für eine Spaziergängerin war es Mitte Februar kein schöner Anblick, als sie neben der Bundesstraße 32 in einem Waldstück etwa zwanzig rote Müllsäcke entdeckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei in Horb. Die Beamten nahmen sich mit großer Akribie der Sache an und fanden bei der Durchsuchung Hinweise, dass der Müll offenbar vom Bahnhof Wiesloch-Walldorf stammte. Über die Deutsche Bahn AG gelang es schließlich, den Mitarbeiter einer Reinigungsfirma als Verursacher zu ermitteln. Auf Vorhalt erklärte dieser, dass er die Abfallsäcke nur vorübergehend in dem besagten Waldgebiet lagern wollte. Er habe beabsichtigt, den Abfall letztendlich in einem Container am Bahnhof Horb zu entsorgen.