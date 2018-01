Alle 15 Minuten erkrankt ein Mensch an Blutkrebs. Eine Stammzelltransplantation ist häufig die einzige Aussicht auf Heilung. Für eine Stammzellspende müssen die Gewebemerkmale des Spenders mit denen des Patienten übereinstimmen. Allein in Deutschland wartet jeder siebte Blutkrebspatient vergeblich auf eine passende Stammzellspende – jeder zehnte Patient findet keinen Spender.

Zusammen mit der DKMS setzt sich die Volksbank Herrenberg–Nagold–Rottenburg-Stiftung deshalb dafür ein, dass viele Blutkrebspatienten eine neue Chance auf Leben erhalten: Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens spendet die Stiftung 10000 Euro an die DKMS in Tübingen und will damit aktiv den Menschen helfen, die an Blutkrebs erkrankt sind.

Die Registrierung eines neuen Spenders kostet die DKMS 35 Euro. Mit dieser Spende können somit 286 Typisierungen durchgeführt werden. Unter dem Motto „Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein“ veranstaltet die Volksbank Herrenberg–Nagold–Rottenburg in ihren Hauptstellen an drei Terminen Typisierungsaktionen, bei denen sich potenzielle Spender jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr einfach und schnell registrieren lassen können:

am 29. Januar in der Hauptstelle Herrenberg, Hindenburgstraße 14-18

am 30. Januar in der Hauptstelle Nagold, Haiterbacher Straße 15

am 1. Februar in der Hauptstelle Rottenburg, Eugen-Bolz-Platz 7

In die Datenbank der DKMS können alle Personen aufgenommen werden, die die medizinischen Voraussetzungen erfüllen, zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, derzeit in Deutschland leben und die Aufnahmekriterien sowie das Aufnahmeverfahren verstehen.