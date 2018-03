Musbach unter Zugzwang

Am Samstag geht es zwar für den SV Musbach nicht schon um Alles oder Nichts im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga der Frauen, aber auf jeden Fall um sehr viel. Noch zehn Begegnungen hat der SV Musbach zu bestreiten. 30 Punkte sind also noch auf dem Markt, von denen sich die Musbacherinnen am Osterwochenende unbedingt gleich drei sichern wollen.Um 14 Uhr ist Anspiel für das Team aus de...