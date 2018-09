Musik in der Uhlandstraße

Ab nächstem Montag gibt es in Tübingen eine neue Konzertreihe: „Musik am Wildermuth“. Ins Leben gerufen hat sie Ulrich Stierle, seit Beginn dieses Schuljahrs neuer Musiklehrer am Wildermuth-Gymnasium und Abteilungsleiter für das Fach Musik. Stierle selbst eröffnet die Reihe mit „Meisterwerken der Romantik“ – auf dem Kawai-Flügel in der gemeinsamen Aula (Schulmensa) Uhlandstraße der drei benachba...