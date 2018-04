Gemessen an diesem Anspruch, läuft es für den Rekordmeister des deutschen Fußballs blendend. Er hat zum sechsten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gefeiert, steht im Halbfinale des DFB-Pokals und auch in der Champions League unter den letzten Vier, zum siebten Mal in den vergangenen neun Jahren. Wer die Mannschaft trainiert, scheint da eher zweitrangig.

Wie sonst ist es zu erklären, dass die Münchner, die sonst in allen Bereichen höchst professionell zu agieren pflegen, in dieser Angelegenheit eher hemdsärmlig daherkommen? Erst versuchten sie erfolglos, den Aushilfstrainer Heynckes weiter zu binden. Von Tuchel, so wurde es übermittelt, kassierten sie ein Absage.

Die Idee, Niko Kovac zu verpflichten, wirkt wie die dritte Wahl in letzter Sekunde. Sie ist überraschend und die vermeintlich mutige Variante. Nach den Großkalibern van Gaal, Heynckes, Guardiola und Ancelotti geben die Bayern einem vergleichsweise jungen Kollegen die Chance. Als Trainer der kroatischen Auswahl und in Frankfurt hat Kovac seine Handschrift hinterlassen. Fehlen die Ergebnisse, ist das Abenteuer in München schnell beendet.