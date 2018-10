Gießen. Wie tickt der mutmaßliche Entführer des Milliardärssohns Markus Würth? Das Landgericht Gießen bekam am zweiten Verhandlungstag einen Eindruck. Der Angeklagte äußerte sich am Dienstag erstmals detailliert. Der 48-jährige aus Offenbach schwieg zu der ihm zur Last gelegten Entführung des damals 50-jährigen Sohns des Unternehmers und Milliardärs Reinhold Würth. Er nahm aber Stellung zu seinem Lebensweg.

Bisweilen wirkten die Aussagen sprunghaft und ungenau. Immer wieder hakte der Vorsitzende Richter nach. Einige Themen, die im Prozessverlauf noch eine Rolle spielen sollen, wurden angeschnitten – etwa die finanzielle Situation und die Neigung zum Glücksspiel des zweifachen Familienvaters, Handwerkers und mutmaßlichen Kidnappers. Zum Thema Glücksspiel stellte Verteidiger Alois Kovac noch eine Einlassung in Aussicht.

Noch wichtiger erschienen die Computerkenntnisse des Angeklagten. Denn die Kommunikation zwischen Entführer und Ermittlern wurde nach Polizeiangaben zeitweilig per E-Mail geführt. Der Angeklagte beteuert vor Gericht: „Ich habe in meinem Leben keine einzige Mail geschrieben“. Er habe in Serbien das Gymnasium besucht, brach aber ohne Abitur ab. Da er nicht als Soldat im Kosovo kämpfen wollte, sei er 1994 nach Deutschland gefohen. Er arbeitet auf Baustellen, 2014 macht er sich selbstständig.

Der Prozess um die Würth-Entführung 2015 wird nun am 15. Oktober fortgesetzt. dpa