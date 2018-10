Stuttgart Mutter zu vier Jahren Haft für Messerangriff auf Tochter verurteilt

Neun Monate nach einer Messerattacke auf ihre Tochter und deren Freundin in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) ist eine 42-jährige Frau zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass die Frau ihre Opfer zwar nicht ermorden wollte, deren Tod bei der Messerattacke jedoch in Kauf nahm.