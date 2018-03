Konstanz. Oh wie schön ist Pana ... , nein, Konstanz. Am lieblichen Bodensee gelegen, besitzt die Stadt im Sommer ein mediterranes Flair. Im Herbst und Winter ist es zwar der Nebel, der die Stadt einhüllt, aber gerade dann laden die vielen kleinen exklusiven Geschäfte zum Bummeln ein. Das wissen die nahen Schweizer, das hat sich auch bis ins weitere Umland herumgesprochen. Deshalb ist es an den meisten Samstagen nahezu unmöglich, in der Stadt einen Parkplatz zu finden.

Der Suche nach einer Lösung sind keine Grenzen gesetzt. Der Fantasie kann freier Lauf gelassen werden, wie die Verkehrsströme zu Wasser, zu Land und durch die Luft gelenkt werden könnten. Den Aufsehen erregenden Anfang machte Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) bereits 2013 mit der Idee, etwas außerhalb der Altstadt eine Seilbahn zu bauen, die die Besucher über den Rhein in die Innenstadt bringt. Nach fünf Jahren Reifezeit wird die Idee nun weiter verfolgt. Bis Mitte 2019 soll eine Potenzial-Analyse für die Seilbahn erstellt werden.

Geschenkt! Bis dahin ist die Seilbahn längst überholt. Die Konstanzer sollten nach Dubai schauen. Dort hat im September 2017 ein autonom fliegendes Luft-Taxi seinen Jungfernflug unfallfrei absolviert. Es wird nicht mehr lange dauern, und die Luft-Taxis nehmen ihren Dienst auf. Deshalb könnte sich ein Anruf bei der Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, Dorothee Bär, lohnen. Damit sie für die Luft-Taxis, die per App gerufen werden, alles in die Wege leitet. Horrido!

Petra Walheim