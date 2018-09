Ein 75-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in der Oberdorfstraße zu weit links gefahren und mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Beim Aussteigen aus seinem Auto brach er zusammen und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mann fuhr gegen 14.45 Uhr auf der Oberdorfstraße in Richtung Rathaus. Obwohl ein entgegenkommender Audifahrer bis zum Stillstand abbremste und hupte, stieß der 75-Jährige auf der Gegenfahrbahn mit dem Audi zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro.