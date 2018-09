Nagolds 40-jähriger Patient wird verjüngt

Als Professor Hubert Mörk von dem 40-Jährigen spricht, bei dem so langsam „die Hüfte schmerzt, das Knie zwickt oder sich ab und an der Rücken meldet“, meint der ärztliche Direktor des Klinikums Calw-Nagold keinen neuen Patienten im Nagolder Krankenhaus. Er spricht vom Gebäude selbst: Für 85 Millionen Euro soll die Kreisklinik in Nagold ausgebaut und grundsaniert werden. Unter anderem wird auf Lan...