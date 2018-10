„Nahles macht einen guten Job“

Ulm. Wenn Leni Breymaier mal loslegt, verfällt sie rasch ins Schwäbische – und muss sich dann selbst bremsen. „Okay, das schreiben Sie aber in Hochdeutsch.“ Mit ihrer unverkrampften Art kommt die SPD-Landeschefin bei den Genossen im Land gut an. Um so mehr schmerzen die Baustellen in Berlin.

Frau Breymaier, Sie sind seit gut einem Jahr im Bundestag – und haben den Berliner Betrieb schon mal als „Scheinwelt“ bezeichnet. Warum?

Leni Breymaier : Ich reise sonntags nach Berlin und komme am Freitagnachmittag zurück. Zwischendrin ist die Zeit im Berliner Politikbetrieb sehr eng getaktet, da hast du Termine im stündlichen und halbstündlichen Rhythmus: Fraktionen, Ausschüsse, Gespräche. Doch da siehst du ständig nur schöne Gebäude, gut angezogene Menschen und Business-Leute – aber keine Kinder, keine alten Menschen mit Gehwagen oder sozial Schwache. Das richtige Leben sieht anders aus.

War die Berliner Welt während der Koalitions-Turbulenzen der letzten Wochen im Wahlkreis besonders schwer zu vermitteln?

Ich hatte jedenfalls viel zu erklären. Da muss man aber nicht drauf warten, bis die Leute im Wahlkreis einem das freitags von Angesicht zu Angesicht sagen. Da kriegt man heute eine Welle an Rückmeldungen auf Whatsapp, Facebook oder per Mail.

Es gibt ja auch noch Sachthemen. Diese Woche einigte sich die Koalition beim Thema Diesel und auf ein Einwanderungsgesetz. Was ist für die Zukunft des Landes wichtiger?

Wir müssen am Automobilstandort Baden-Württemberg schon aufpassen, dass der Daimler-Beschäftigte nicht in einen ähnlich schlechten Ruf kommt wie vor zehn Jahren der Bankmitarbeiter. Mit der Kombination aus Hardware-Nachrüstungen und Zuschüssen für Neuanschaffungen haben wir eine kluge Lösung gefunden. Dennoch werden wir damit weder das Thema Luftreinheit in den Städten ganz lösen – und schon gar nicht die Fragen nach der Mobilität der Zukunft. Das Einwanderungsgesetz halte ich deshalb für bedeutender.

Warum?

In Baden-Württemberg spüren viele Betriebe schon heute einen Mangel an Fachkräften und brauchen dringend Leute. Doch auch für die Demografie und Stabilität der Sozialsysteme ist die alles entscheidende Frage: Wie viele Erwerbstätige haben wir in Lohn und Brot – und wie viel verdienen die? Wir brauchen an der Stelle Einwanderung, und ich finde, die Lösungen, die wir jetzt gefunden haben, sind gut.

Wobei viele Details noch offen sind, etwa was Sprachkenntnisse angeht. Besteht die Gefahr, dass es doch wieder nur ein Papiertiger wird?

Man braucht Spielregeln, aber wir dürfen auch nicht über das Ziel hinausschießen. Deutschkenntnisse sind hilfreich bei der Integration, aber viele Hightech-Betriebe legen gar nicht so viel Wert darauf, da wird eh viel Englisch gesprochen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute überhaupt zu uns kommen wollen. Wenn ich auf der Welt dafür werbe, dass Fachkräfte nach Chemnitz kommen sollen, wird man sich aktuell schwer tun. Wir sind alle in der Verantwortung, dass Deutschland überhaupt ein attraktives Einwanderungsland ist.

Die SPD will durch gutes Regieren glänzen und sich gleichzeitig inhaltlich erneuern. Doch in der Großen Koalition knirscht es, und ständig kommen schlechte Umfragewerte rein. Kann das funktionieren?

Ich bin froh, dass die SPD-Ministerien ihre Arbeit gut machen. Ich finde, Franziska Giffey macht als Familienministerin einen Super-Job, Katarina Barley als Justizministerin, Hubertus Heil im Arbeitsressort. Leider haben wir immer noch das Problem, dass wir Erfolge nicht gut „verkaufen“ – etwa die Stabilisierung des Rentenniveaus, das ist eine Riesensache. Was wir nicht brauchen, sind dauernde Störgeräusche in der Koalition, die alles überdecken. Zusätzlich müssen wir schauen, dass unsere Partei gut in die Zukunft kommt. Dazu machen wir uns Gedanken, wie unser Land im Jahr 2030 oder 2050 aussehen soll: Wie sich Wohnen, Mobilität, Umwelt und unsere Arbeitsplätze verändern. Darauf wollen die Leute Antworten, und dann steigen auch die Zahlen wieder.

Andrea Nahles ist zwar erst seit April Parteichefin, aber als neues Gesicht der SPD kann sie nicht mehr gelten. In der Maaßen-Affäre hat sie einen herben Dämpfer erlitten. Ist sie die Richtige für die Erneuerung?

Ja. Ich finde, Andrea Nahles macht einen guten Job in einer außerordentlich turbulenten Zeit. Sie hat im Fall Maaßen einen Fehler gemacht, aber danach bewiesen, dass sie damit professionell umgehen kann und den Schaden begrenzt. Ich finde, man muss ihr auch die Zeit zugestehen, sich in der neuen Rolle als Parteichefin zu finden. Halbjährlich die Köpfe auszuwechseln, bringt uns bestimmt nicht weiter.

Und wie steht es um die Erneuerung in Baden-Württemberg? Manchem dauert das schon zu lange.

Wir sind der Bundespartei sogar schon etwas voraus. Wir haben nach der Landtagswahl 2016 einen neuen Vorstand gewählt und seither an unseren Strukturen gearbeitet. Es gibt Arbeitsgruppen, die sich gefragt haben: Wie bekommen wir mehr Frauen auf die Landesliste? Wie können wir jüngere Leute politisch einbinden, die nicht gleich Schriftführer im Ortsverein werden wollen? Wie bleiben wir in Gebieten präsent, wo wir keine Abgeordneten mehr stellen? Das läuft alles. Bei unserem Parteitag im November werden wir dazu auch einige Beschlüsse fassen. Ich bin mit dem Stand unseres Prozesses zufrieden. Wir sind im Plan.