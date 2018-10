„Namen sind immer politisch“

Berlin. Professor Simon, in Mazedonien sperren sich viele gegen eine Umbenennung in Nordmazedonien, dabei sind das nur vier Buchstaben. Warum ist der Name so bedeutsam?

Horst Simon: Bei der Namensänderung geht es um politische Zusammenhänge. Bei denen, die dagegen sind, herrscht das Gefühl vor, dass ein anderer Staat, also Griechenland, den Mazedoniern vorgibt, wer sie künftig sind. Viele denken: Wir wollen uns nicht von anderen in unsere Identität reinreden lassen. Zudem geht es auch um historisches Erbe. Griechenland und Mazedonien beanspruchen beide Alexander den Großen für sich. Dadurch wird die Diskussion um den Namen zusätzlich aufgeheizt.

Kennen Sie Beispiele aus anderen Ländern?

Im postkolonialen Kontext sind Namensänderungen ein Mittel zur Selbstermächtigung. Zum Beispiel Simbabwe. Ein Kolonialherrscher benannte das Land nach sich. Die Einwohner wollten sich aber abschotten von der Herrschaft der Fremden und gaben sich selbst den Namen Simbabwe. Wenn einem von außen ein Name vorgegeben wird, entspricht das einer Entmachtung. Andersherum stärkt es das Selbstbewusstsein des Volkes.

Auch in Deutschland gab es eine Namensänderung. Aus DDR- wurden BRD-Bürger. Sehen Sie da ein ähnliches Problem wie in Mazedonien?

Nein, es besteht ein Unterschied in der Namensgebung. In Mazedonien könnte es wie in Russland sein. Da wurden manche Städte wie zum Beispiel Leningrad wieder rückbenannt, zum Beispiel in Sankt Petersburg, und die junge, nachkommende Generation hat das klaglos angenommen. Denn sie ist mit dem neuen Namen aufgewachsen. So könnte es auch in Mazedonien sein.

Kann eine Namensänderung einen Identitätsverlust bedeuten?

Sie kann einen krassen Einschnitt bedeuten. Hierzulande sieht man das gut an den Straßennamen, die nach Persönlichkeiten der jeweiligen Zeit benannt wurden. In Berlin haben wir die Dorotheenstraße, die einst Clara-Zetkin-Straße hieß. Also nach der sozialistischen Politikerin benannt wurde. Viele sträubten sich gegen eine Umbenennung, da sie eine historisch herausragende Person, gerade für Kommunisten war. Namensgebung ist also immer auch politisch. Dorothee Torebko