Nato wirft Russland Cyber-Attacken vor

Neue Erkenntnisse über großangelegte russische Cyberattacken in Europa verschärfen die Spannungen im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warf Russland vor, „unverhohlen zu versuchen, internationale Gesetze und Organisationen zu untergraben“. Stoltenberg kündigte bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister eine Verstärkung der Cyberabwehr an. US-Verteidigungsminister James Mattis sagte, die USA würden den Bündnispartnern Cyberkrieg-Fähigkeiten zur Verfügung stellen, damit das Bündnis auch in diesem Bereich „gefechtsbereit“ sei.

Bei dem Nato-Treffen hatten die Niederlande über einen vereitelten russischen Hackerangriff auf die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag informiert. Parallel berichtete die britische Regierung von neuen Erkenntnissen, nach denen der russische Militärgeheimdienst GRU „so gut wie sicher“ hinter groß angelegten Cyberattacken auf politische Einrichtungen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen stehe – und auch hinter dem Hackerangriff auf den Bundestag 2015. Die russische Regierung wies die Vorwürfe zurück.

Der Konflikt belastet die ohnehin angespannte Atmosphäre zwischen dem Westen und Russland. Die Nato-Minister stellten sich entschieden hinter Vorwürfe der USA, Russland verletze mit dem Aufbau eines neuen Raketensystems den INF-Abrüstungsvertrag. Der Vertrag von 1987 verbietet nukleare Mittelstreckenraketen. Die amerikanische Nato-Botschafterin Kay Bailey Hutchinson hatte gedroht, falls das Raketensystem einsatzfähig werde, würden die USA Möglichkeiten prüfen, es „auszuschalten“.

Zusätzlichen Konfliktstoff bietet das geplante Nato-Großmanöver Ende Oktober in Norwegen, dem größten seit Ende des Kalten Krieges. 45 000 Soldaten, darunter 10 000 aus Deutschland, sollen die gemeinsame Verteidigung bei einem Angriff auf Nato-Territorium üben.

