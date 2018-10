„Natürlich ist es gefährlich“

Palu. Hauptberuflich ist Stefan Heine Journalist. Ehrenamtlich leistet er Katastrophenhilfe. Im Moment ist der 46-Jährige als Teil eines gemeinsamen Teams der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und des BRH Bundesverbands Rettungshunde in Indonesien, um den Opfern der Naturkatastrophe zu helfen. Noch immer erschüttern Nachbeben das Land.

Wie ist die Lage vor Ort?

Der Verkehr rollt wieder und die Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Es gibt aber noch viele Zeltstädte, in denen Menschen schlafen, die ihr Obdach verloren haben oder die sich nicht in ihre Häuser zurück trauen. Viele sind auf sich alleine gestellt. Die Versorgungslage ist noch sehr schlecht, die Regale in manchen Supermärkten sind leer geräumt – mehr als ein paar Süßigkeiten kann man nicht kaufen.

Woran liegt das?

Was in Palu passiert ist, ist sehr dramatisch. Es gab auf der einen Seite das Erdbeben, das für sich genommen schon schlimm genug war, und den darauf folgenden Tsunami. Durch die starken Erdstöße kam es aber außerdem zu sogenannten Erdverflüssigungen: Der Boden hat sich in eine breiartige Masse verwandelt und ganze Wohngebiete, ganze Ortschaften, einfach verschlungen.

Wie eine Schlammlawine?

Ja, so kann man sich das vorstellen. Nur dass der Schlamm in diesem Fall nicht von oben kommt und die Häuser wegreißt, sondern der Boden unter den Häusern zur Bedrohung wird. Er verschluckt die Häuser, die darauf stehen, die Straßen, die Autos. Da wird einem bewusst, welche wahnsinnige Kraft die Natur hat.

Seit wann sind Sie unterwegs?

Am 2. Oktober hat uns ein Hilfeersuchen der indonesischen Regierung erreicht. Noch am selben Tag sind wir mit einem Vorausteam nach Indonesien geflogen. Einen Tag später kamen 12 weitere Teamkollegen nach. Seit Montag läuft unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage.

Es sind viele Tage seit Ihrer Ankunft vergangen. Wie geht man damit um, wenn es so lange dauert, bis man helfen darf?

Das ist natürlich nervenaufreibend, das muss man schon so sagen. Aber: Es ist normal. Im Prinzip gibt es fast immer in den Anfangstagen nach einer solchen Katastrophe große Koordinationsdefizite der Behörden vor Ort. Das gleicht sich aber im Laufe der Zeit aus. So war es auch hier.

Was macht Ihr Team jetzt?

Wir versorgen die Infrastruktur mit Strom und rund 2000 Menschen im Südosten der Stadt Palu mit Wasser. Hier wohnen Menschen, die kaum Geld haben. Für sie ist es lebenswichtig, kostenloses Wasser zu bekommen. Die reguläre Versorgung ist in Folge des Erdbebens zusammengebrochen, man kann also nicht einfach Wasser aus der Leitung trinken. Trinkwasser wird zwar in großen Containern geliefert, aber das muss gekauft werden und ist relativ teuer.

Es gab gestern wieder ein Nachbeben. Haben Sie als Helfer Angst?

Wir sind in einer relativ sicheren Gegend in Zelten untergebracht. Um uns herum stehen nur wenige Häuser. Deshalb geht von einem Erdbeben für uns keine unmittelbare Gefahr aus. Beeindruckend ist es aber in jedem Fall: Man hört ein dumpfes Grollen in der Luft, der Boden bewegt sich und alles wackelt.

Warum fliegt man als Helfer in ein Katastrophengebiet? Ist das nicht gefährlich?

Ja, natürlich ist es gefährlich. Dessen muss man sich bewusst sein. Wir machen hier keine Abenteuertour, wir sind im Einsatz. Es können durchaus gefährliche Situationen entstehen – etwa, wenn man nach einem Erdbeben ein Nachbeben erwischt und Helfer gerade in den Trümmern sind. Dann wird unsere Arbeit lebensgefährlich. Das bleibt nicht aus. Aber über allem steht ein Ziel: Anderen Menschen in Not zu helfen. Und genau aus diesem Grund macht man den Job auch.

Wie lange braucht es nach einem Auslandseinsatz, bis man wieder im Alltag angekommen ist?

Bei mir geht der Alltag sofort wieder los – ich muss nächste Woche wieder arbeiten. Dadurch wird man schnell abgelenkt von dem, was war. Natürlich spricht man mit Kollegen darüber und selbstverständlich denkt man in einer ruhigen Minute auch darüber nach. Aber es ist in aller Regel nicht so, dass man ewig daran knabbert. Und wenn es passiert, wird niemand alleine gelassen.

Verändert sich denn durch einen solchen Einsatz auch das eigene Leben?

Ja, klar. Man sieht vieles anders. Viele Dinge, die heute in Deutschland stark kritisiert werden, relativieren sich, wenn man erlebt hat, wie Menschen auf anderen Kontinenten leben, wie dort die Lebensstandards sind und wie die Bevölkerung unter widrigsten Bedingungen ihr Leben meistert. Das holt einen schnell auf den Boden der Tatsachen zurück.