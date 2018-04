Stuttgart. Erste Schritte zur Gründung wurden am Mittwoch auf einer Ausschusssitzung des Verbands Region Stuttgart in die Wege geleitet. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. Ziel ist der Ausbau des Glasfasernetzes. Neben der Wirtschaftsfördergesellschaft Region Stuttgart sollen die Landeshauptstadt sowie die fünf Kreise der Region zu je einem Siebtel an der Gesellschaft beteiligt sein.