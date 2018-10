Neuer Rasenplatz mit Laufbahn

Dass der Sportplatz am Gerstlaich dringend Aufwertung verträgt, das ist schon länger klar. In Gemeinderatssitzungen und Gesprächen mit Vereinsvorsitzenden hat die Verwaltung auch längst über den Umfang von Sanierungsarbeiten verhandelt. Einig waren sich die Beteiligten, dass der Rasenplatz am gleichen Standort bleiben soll.Nicht nur das Feld wird neu, auch die Sportanlage ringsum: Eine Umlaufbahn...