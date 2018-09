Manchmal liegt es an Kleinigkeiten, ob eine Mannschaft Erfolg oder Misserfolg hat. Beim TuS Ergenzingen II ist das wohl so. In der vergangenen Saison noch einer der Abstiegskandidaten ist dem Team jetzt plötzlich ganz neues Leben eingehaucht worden. Maßgeblich an der Stellschraube gedreht hat das Trainerduo Toni Bonura und Dennis Kränzler.„Als ich in der Rückrunde der vergangenen Saison als Train...