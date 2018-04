Nichts Neues? Von wegen!

Fließender urbaner Jazz, mit Einflüssen aus Rock, Hip-Hop und Soul, so kennt man Marcus Strickland und sein Ensemble Twi-Life. Vor zwei Jahren spielten sie schon einmal im Sudhaus, vor 120 Zuhörern. Den Weg zum Auftrittsort fanden Strickland und Bassist Kyle Miles sofort wieder. Sie reagierten milde irritiert, als man ihnen sagte, dass sie nicht in der Peripherie auftreten würden, in dem Raum, de...