Niko Kovac: Auf Bewährung

Den Kater hatten Niko Kovac und die Bayern-Bosse schon vor dem ersten Prosit auf der Wiesn. Zwar zwangen sich die Münchner Stars zum traditionellen Besuch des Oktoberfestes, doch nach dem demütigenden 0:3 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach und dem Absturz von den Champions-League-Rängen war die Stimmung schon vor der ersten Maß am Sonntag in einem Promizelt dahin.

„Ich kenne die Mechanismen im Fußball und in der Bundesliga. Ich weiß, dass die Zeit bei Bayern München anders läuft“, schätzte Coach Kovac seine persönliche Lage nach dem vorläufigen Saisontiefpunkt realistisch ein. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Entlassung von Carlo Ancelotti muss der Kroate um seinen Job beim deutschen Fußball-Rekordchampion kämpfen – und das kurz vor Ablauf der 100-Tage-Schonfrist.

Präsident Uli Hoeneß („Heute Abend nix, leider“) und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schwiegen am Samstagabend in der Arena zu Krise und Kovac. Rückendeckung für den besonders von ihnen früh hochgelobten neuen Trainer gab‘s keine. Er gehe davon aus, dass er diese noch habe, sagte Kovac vor der Länderspielpause. „Ich habe ja die Zustimmung bei den ersten sieben Spielen gehabt, jetzt nach den vier Spielen gehe ich auch davon aus“, sagte er. Es folgte ein entscheidender Zusatz: „Aber ich bin nicht derjenige, der letzten Endes diese Frage beantworten kann.“

Eine solche Negativbilanz wie die jüngste von Kovac wies zuletzt Louis van Gaal vor acht Jahren auf. Damals waren die Münchner Zwölfter nach sieben Spieltagen und sagten sogar ihren traditionellen Oktoberfestbesuch ab. Van Gaal kämpfte sich zunächst aus der Krise, wurde aber ein halbes Jahr später doch entlassen.

„Das bedeutet nicht nur für den Trainer, sondern für den ganzen Verein nichts Gutes“, sagte Kapitän Manuel Neuer. „Es ist eine Mischung aus Fehlern, Unvermögen und einem gewissen Antilauf. Wir schießen zu wenig Tore, dazu kommt ein bisschen Verunsicherung auf“, analysierte Thomas Müller.

Spielwitz, Selbstverständlichkeit, Sicherheit – praktisch alles ist dem aktuell enorm tempoarmen Starensemble in wenigen Tagen abhanden gekommen. „Wir sind in einen Strudel gekommen, den wir uns nicht ausgemalt haben“, sagte Nationalspieler Niklas Süle, der vor dem 0:1 von Alassane Plea patzte. Lars Stindl nach einem groben Schnitzer von Thiago und Patrick Herrmann machten das Glück der hocheffizienten Gladbacher perfekt. „Ein 0:3 zu Hause darf uns einfach nicht passieren, egal wie effektiv der Gegner ist“, moserte Mats Hummels.

Joshua Kimmich betonte, dass er einen „guten“ und „positiven“ Kovac erlebe. „Er versucht, uns immer wieder zu pushen. Erstaunlich wie selbstbewusst er trotzdem bleibt“, sagte der Nationalspieler, wies aber auf die branchenüblichen Gesetze hin. „Jeder Trainer in der Bundesliga und jeder Trainer in der Welt wird am Ende genauso wie wir Spieler an Erfolg und Misserfolg gemessen. So ist das auch beim FC Bayern. Da sind wir keine Ausnahme.“ Kimmich ist nach dem Aus von David Alaba (kleiner Muskelfaserriss) der einzige verbliebene Außenverteidiger. dpa