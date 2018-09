Noch eine teure Sanierung

Exakt eine Viertelstunde hat am Donnerstagabend eine Sondersitzung des Reutlinger Gemeinderats gedauert. In dieser Zeit hat das Gremium einstimmig knapp 5,5 Millionen Euro bewilligt. So viel kostet die erforderliche Sanierung des Sportbaus von der Eduard-Spranger-Schule im Ringelbach.Damit werden sich die städtischen Investitionen in die Schule annähernd verdoppeln. Der Umbau zur Gemeinschaftssch...