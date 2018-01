Noch einmal fliegen

Ludwigsburg. Noch einmal das Meer sehen. Essen gehen mit dem Partner. Ein Gospelkonzert erleben. Fragt man Schwerkranke nach ihrem letzten Wunsch, sind die Antworten so unterschiedlich wie die Menschen. Die meisten Träume klingen so, als ließen sie sich leicht realisieren, doch für Menschen im Endstadium einer schweren Erkrankung sind sie oft unerreichbar.

Edmund Schneider ist ein Mensch, der das Leben liebt. Der neugierig auf alles Fremde ist, der wissen will, was in der Welt geschieht. Der 70-Jährige ist in der Paulinenpflege in Winnenden im Rems-Murr-Kreis zu Hause, einem Heim für ältere gehörlose Menschen mit geistiger Behinderung. An den Wänden in seinem Zimmer hängen Landkarten. Im Fernsehen sieht er sich regelmäßig Reise- und Tierdokus an. Seine Lieblingssendung ist Terra X.

Vor zwei Jahren stellten die Ärzte bei dem Senior eine schwerwiegende Diagnose: Knochenmarkkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Man sieht Edmund Schneider die zahlreichen Chemotherapien an, die er bereits hinter sich hat – er wirkt ausgemergelt, kann nicht mehr stehen geschweige denn gehen. Laut Ärzten sei es nur noch eine Frage von Tagen gewesen, wie lange er durchhalten würde, erzählt sein Pfleger Hanns-Thomas Schmidt. Doch eine neue Therapie brachte ihm Kraft zurück. Seitdem nehme Eddi – so nennen ihn alle in der Paulinenpflege – wieder aktiv am Leben teil.

Der Wünschewagen kommt

Auch Edmund Schneider hat einen letzten Wunsch: Er, der früher oft mit seiner Wohngruppe in den Urlaub flog, möchte noch einmal mit einem Flugzeug abheben. Pfleger Schmidt setzte alle Hebel in Bewegung, um dem Senior diesen Traum zu ermöglichen. „Wenn es einer verdient hat, dann Eddi“, sagt er. Eine Frohnatur sei dieser, stadtbekannt, weil er jeden herzlich grüße.

Schmidt bat den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) um Hilfe. In mittlerweile zwölf Bundesländern betreut und begleitet die Initiative schwerkranke Menschen jeden Alters bei der Erfüllung letzter Träume. In Mannheim kümmert man sich um den badischen Teil, seit November 2017 gibt es auch in Ludwigsburg einen Wünschewagen. Die Nachfrage ist groß, berichtet Koordinatorin Silke Löser. 23 Anfragen seien bereits eingegangen, sieben Wünsche hat die 41-Jährige mit ihrem Team erfüllt. Ablehnen müsse sie nur, wenn das Ziel nicht innerhalb eines Tages erreichbar oder im Ausland sei. Die Fahrt im Wünschewagen ist kostenlos. Das Auto gleicht einem normalen Krankentransporter und ist auch so ausgestattet – mit Sauerstoffanlage und Absaugpumpe, Notfallausrüstung und Verbandsmaterial. Die Fahrgäste sehen durch große Fenster nach draußen, über ihnen an der Wagendecke leuchten kleine bunte Sterne.

Für Edmund Schneider ist der große Tag gekommen. Zwei Ehrenamtliche holen ihn in Winnenden ab. Manuel Schneider ist Rettungssanitäter, Corina Sailer Krankenschwester. Beide sind voll berufstätig, die Fahrt mit dem Wünschewagen leisten sie in ihrer Freizeit. Sie sind zu früh dran, werden aber bereits erwartet. Eddi sitzt warm eingepackt in seinem Rollstuhl, auf dem Kopf trägt er ein schwarzes Kappy, auf den Lippen ein breites Lächeln. „Er freut sich schon seit Wochen auf diesen Tag“, erzählt Pfleger Schmidt, der ihn bei dem Ausflug begleiten wird. Während der kurzen Fahrt nach Pattonville im Landkreis Ludwigsburg sieht der 70-Jährige immer wieder in den Himmel und formt mit der Hand ein Flugzeug.

Auf dem Flugplatz ist alles vorbereitet. Der Pilot Eric Böhnisch-Volkmann vom Luftsportverein Hohenasperg hat die Cessna 182 startklar gemacht – sein Verein wird die Kosten für diesen Flug übernehmen. Der Himmel ist blau an diesem Morgen, die Sonne strahlt zwischen den wenigen Wolken hervor. Perfektes Flugwetter. Perfekte Sicht.

Fast eine Stunde dauert der Rundflug

Edmund Schneider darf vorne sitzen, neben dem Piloten, vor sich die gesamte Hightech der fast neun Meter langen Propeller-Maschine. 230 PS stecken im Motor. In wenigen Sekunden wird sich der Wunsch des Schwerkranken erfüllen. Er darf die Welt – seine Welt – von oben sehen. Fast eine Stunde dauert der Rundflug. Der Pilot fliegt nach Westen, passiert die obligatorischen Meldepunkte und dreht zwei Runden über der Stuttgarter Innenstadt. Er erhält die Erlaubnis, am Flughafen in Echterdingen einen Tiefanflug zu machen.

Zwischen den zwei Fernsehtürmen hindurch geht‘s in die Kontrollzone des Flughafens, dort simuliert er eine Landung und fliegt in zwei Meter Höhe die Bahn entlang. Eddi freut sich über die vielen geparkten und in Position rollenden Flugzeuge, die er aus nächster Nähe beobachten kann. Über Winnenden, Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen geht’s zurück nach Pattonville.

Ob Edmund Schneider diesen Flug genossen hat? Er kann es nicht sagen. Aber seine grau-blauen Augen, die leuchten nach der Landung. Und wer genau hinsieht, erkennt: Hier ist einem Menschen gerade großes Glück widerfahren.