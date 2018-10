Nochmal 21 Hektar mehr

Vor zwei Wochen berichtete das TAGBLATT über den Flächenverbrauch auf Rottenburger Gemarkung in der Zeit von 1996 bis 2016 („Jedes Jahr elf Hektar“). Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte das Statistische Landesamt die Zahlen für 2017.Dabei zeigt sich: Der Flächenverbrauch in Rottenburg ist auch im vergangenen Jahr weiter gegangen; ungefähr im selben Tempo wie in den 20 Jahren zuvor. Die Kate...