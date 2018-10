Nordstetter Derbysieg beim SSV

Es schien so, als ob die Dettenseer eins in dieser Saison abgelegt haben: Ihre Unbeständigkeit. Doch gestern gab es ausgerechnet im Derby gegen Nordstetten einen Rückfall in scheinbar längst vergangene Zeiten. Dettensee spielte gewiss nicht richtig schlecht, doch die Nordstetter kamen mit recht einfachen Mitteln zum Erfolg. Der ASV stand hinten sehr massiv und machte dann aus nahezu jeder sich bietenden Chance ein Tor. Matchwinner und bester Mann auf dem Platz in Dettensee war der Nordstetter Patrick Jährling. Der hielt nicht nur hinten den Laden zusammen, sondern schoss in der Schlussphase auch noch zwei Tore.

TuS Ergenzingen II – SG Altheim-Grünmettstetten 3:1 (2:0). „Respekt vor meinen Jungs. Die haben eine ganz starke Leistung gezeigt“, sagte TuS-Coach Dennis Kränzler nach dem siebten Sieg im achten Spiel. Von Beginn an ließ die gastgebende Zweite den Ball laufen, zeigte flüssige Kombinationen und war jederzeit Herr des Spiels. Altheim-Grünmettstetten war lange Zeit quasi nicht vorhanden. Per Doppelschlag in den letzten beiden Minuten der ersten Halbzeit wurden die Weichen endgültig auf TuS-Sieg gestellt. Moritz Hösle und Marcel Mensch trafen. Als in der 50. Minute den Gästen durch Julian Dölker auch noch ein Eigentor passierte, war die Sache gelaufen. Ergenzingen steckte danach zwar ein bisschen zurück, musste allerdings außer dem 3:1 (Florian Bläse, 79.) kein Gegentor mehr hinnehmen. Der Sieg der Bezirksligareserve war in jedem Fall verdient.

SG Empfingen II – FC Göttelfingen 1:4 (1:0). „So kannst du kein Spiel gewinnen – gegen kein Team der Liga“, sagte ein enttäuschter SG-Spielertrainer Dennis Weing nach den 90 Minuten. Empfingen war in einer nahezu ausgeglichenen Partie in der ersten Halbzeit im Sturm zu harmlos, denn sonst wären außer dem Führungstor von Kai Fischer sicher noch ein, zwei Treffer drin gewesen. „Die Göttelfinger waren ja auch nichts. Das war unterstes B-Liganiveau, was hier gezeigt wurde“, sagte Weing. Wie dem auch sei: Nach der Pause kamen die Gäste viermal halbwegs gefährlich vors Empfinger Tor und trafen genau so oft. „Lauter individuelle Fehler“, ärgerte sich Weing. Stefan Schimmak (2), Tobias Gölz und Ferdinand Flack trafen.

FC Holzhausen II – SGM Talheim 1:0 (0:0). Die Talheimer zeigten in Holzhausen ein starkes Spiel, doch sie belohnten sich mal wieder nicht. Am Ende konnten die Gäste außer Komplimenten vom Gegner nichts mit nach Hause nehmen. Für das Tor des Tages sorgte (mal wieder) Lars Eschment. Der FC-Spielertrainer war 90 Minuten nahezu abgemeldet, doch in einer Szene konnte ihn die Talheimer Abwehr nicht halten und das war dann gleich nach der Pause auch das 0:1. Als Talheim in den letzten zehn Minuten hinten aufmachte, hätte Holzhausen durchaus auch noch ein zweites Tor nachlegen können.

VfR Sulz – SV Baisingen 3:0 (2:0). Die Sulzer hatten recht wenig Mühe, um diesen deutlichen Sieg einzufahren. Mit ein bisschen mehr Glück, oder Entschlossenheit, wäre schon im ersten Abschnitt ein deutlich höheres Ergebnis möglich gewesen. Baisingen hatte in den 90 Minuten im Prinzip keine echte Torchance. Der einmal mehr überragende Alin-Martian Cozman erzielte die beiden ersten Tore selbst und legte das 3:0 von Yannik Umbrecht auf.

SSV Dettensee – ASV Nordstetten 2:4 (1:2). Nordstetten erwischte in Dettensee einen Traumstart und lag nach den beiden Kopfballtreffern von Marco Trombetta und Chris Hellstern bereits nach zehn Minuten 2:0 vorne. Dettensee fing sich zwar, doch der bis dato ungeschlagene SSV hatte es gegen die tief stehende ASV-Hintermannschaft verdammt schwer. Nach dem verwandelten Elfer von Julian Krespach hatte man das Spiel zwar in der Hand, doch zählbares brachte man nicht mehr zustande. Per Doppelschlag sorgte schließlich der zweimal aufrückende Abwehrspieler Patrick Jährling für die Vorentscheidung. Dettensee hatte dem nur noch das 2:4 von Sebastian Fischer entgegen zu setzen.

SGM Rexingen/Dettingen – SG Rohrdorf-Eckenweiler/Weitingen 2:0 (1:0). Rexingen/Dettingens Abteilungsleiter Ferdi Akgün fing an zu philosophieren: „Fußball ist ganz leicht, wenn du mit dem Kopf spielst. Wir haben das heute getan. Vom Torwart bis zum Linksaußen haben alle Spieler alles gegeben und diszipliniert gespielt. Wenn wir immer so spielen wie heute, dann können wir jedes Team der Liga schlagen“, sagte Akgün nach der Glanzvorstellung gegen die Rohrweiler Kombi. In einer ausgeglichen stark besetzten Mannschaft ragte Dennis Jelic heraus, denn der machte mit seinen zwei Toren einen Knopf an den Heimsieg.

SG Dettlingen-Bittelbronn – SF Salzstetten II 5:1 (2:1). Die Salzstetter konnten einem fast ein bisschen leid tun. Zuerst erwischte es Marius Fischer nach einer so genannten „Notbremse“ mit einer total überzogenen roten Karte. Zehn Minuten vor Schluss musste dann Tobias Schmid mit ausgekugelter Kniescheibe vom Platz getragen und per Sanka abtransportiert werden. Zum Spiel: Für die SG war es wichtig, dass endlich mal wieder drei Punkte aufs Konto kamen. Über das „wie?“ machte man sich nicht so großen Gedanken. Dass gegen überwiegend harmlose Salzstetter verdient gewonnen wurde, das steht außer Frage. Laurin Schmid (2), Liam Schmid, Kevin Schlotter und Jan Arnaut erzielten die Tore. Das Ehrentor geht auf das Konto von Daniel Eitel.

Spielfrei: SV Eutingen.