Dem Vorwurf, mehrfach von Rottenburger Gemeinderäten am 20. März geäußert, das Aktionsbündnis „Kein Gewerbegebiet Galgenfeld“ verfolge lediglich Eigeninteressen, muss an dieser Stelle vehement widersprochen werden. Das Bündnis hat mehrfach seine Positionen und Argumente schriftlich an alle Fraktionen des Rottenburger Gemeinderates gesendet.

Leider hat keine einzige Fraktion des Rottenburger Gemeinderates – weder mündlich noch schriftlich – das Gespräch mit dem Bündnis gesucht noch in irgendeiner Weise reagiert. Im Gegenteil, das Bündnis hat die Fraktionen zu einem Gespräch nach Kiebingen im Jahr 2017 eingeladen, um ins Gespräch zu kommen. Hätten die Gemeinderäte die Einladung angenommen und das Gespräch gesucht, wäre ihnen aufgefallen, dass das Bündnis keineswegs nur Eigeninteressen verfolgt, sondern grundsätzlich an einem sinnhaften und beteiligungsorientierten Entwicklungsprozess für Rottenburg gekämpft hat.

Zudem muss gesagt werden, dass in diesem Bündnis keineswegs nur Kiebinger Bürger aktiv sind, sondern ebenso Rottenburger Stadtbürger wie auch Mitbürger der Teilgemeinden. Zu wünschen wäre, dass sich die Haltung und Einstellung des Rottenburger Gemeinderates (inklusive Verwaltungsspitze) zukünftig ändert, damit engagierte Bürger/innen von Rottenburg sich mitgenommen statt ausgegrenzt fühlen (müssen).