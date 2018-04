Ganz Unten Nur behalten, was glücklich macht?

Für mich kommt das Frühjahr zur Unzeit. Ich hätte nichts dagegen, wenn es einmal auf den Herbst fallen würde. Dann könnte auch ich diese Jahreszeit einmal so richtig unbeschwert genießen. Doch es sind nicht nur die Frühblüher, die mir den Lenz vergällen, es gibt noch vieles andere mehr, was derzeit die Lebensfreude trübt. Immer zur Springtime springen mich all jene Dinge an, die im Winterhalbjahr liegen blieben.