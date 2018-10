Ulm. Hobbys, Freunde und vor allem das Feiern werden so oder so maßlos überbewertet. Hauptsache am Ende des Semesters läuft das gesammelte Wissen wie von alleine in die Hausarbeiten. 20, 30, 40 Seiten? Pah, kein Problem!

So läuft das allerorts im Studium? Wohl eher nicht. Manchmal sind schon zehn Seiten einer Ausarbeitung zu viel des Guten. Zwischenüberschriften, sinnlose Absätze oder ständige Wiederholungen bekannter Definitionen – alles nur um irgendwie die vorgegebene Seitenzahl zu erreichen.

Um dem studentischen Stress entgegenzuwirken, hat die Internet-Marketing-Firma MSCHF eine nicht ganz regelkonforme Lösung entwickelt: Sie haben die oft vorgegebene Schriftart „Times New Roman“ abgeändert. Die neue Schrift heißt „Times Newer Roman“ und sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Dank breiterer Buchstaben, Satz- und Leerzeichen braucht sie aber mehr Platz. Sprich: 15 Seiten Hausarbeit in einer Schriftgröße von 12 Punkten, spart laut Entwicklerteam etwa 13 Prozent Geschwafel. Wem der Erzählstoff also nach 12,45 Seiten ausgeht, kann so seine Ausarbeitung retten. Aber Vorsicht: Ein bisschen Risiko gehört dazu. Denn wird die Schwindelei entdeckt, drohen dem wortkargen Verfasser empfindliche Strafen. Alisa Grün