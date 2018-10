Hamburg. „Stell Dir vor, du gibst eine Party, und das Ganze dauert ein bisschen länger“, so startet Thomas Hüetlins Biografie Udo Lindenbergs. „Nicht bis zum Morgengrauen. Nicht zwei oder drei Tage. Eher vierzig Jahre. So genau weißt du es nicht mehr. Es ist schließlich eine Party, und da kann es schon mal passieren, dass man den Überblick verliert.“ Hüetlin hat für „Udo“ nicht nur mit Lindenberg gesprochen, sondern auch mit Familie, Freunden, Wegbegleitern und Mitgliedern des Panikorchesters.

„Udo“ erzählt von Aufstieg und Abstürzen eines Künstlers, der sich nicht nur seit den 70er Jahren im Musikgeschäft behauptet, sondern seit seinem Comeback 2008 erfolgreicher ist als je zuvor. Schon einige Bücher wurden über ihn geschrieben, so manche Anekdote aus dem Leben des Rockstars lieferte Schlagzeilen – vom Leben in der „Villa Kunterbunt“-WG mit Otto Waalkes und Marius Müller-Westernhagen über die geheime Affäre mit Nena bis hin zu Alkoholexzessen mit 4,7 Promille. Für „Udo“ hat Hüetlin nicht nur viel Stoff aus diesem ungewöhnlichen Leben zusammengetragen, für „Udo“ hat auch Udo so manchen näheren Blick zugelassen.

Auch auf besonders schwere Zeiten wie jene, als er 2006 schwer atmend auf dem Bett saß, nachdem er gerade am Telefon vom Tod seines Bruders Erich erfahren hatte. Erich sei sein seelischer Boxenstopp, geistige Tankstelle und Rettungsfahrzeug gewesen. „Der Udoway war jetzt nur noch ein Highway ohne Leitplanken.“ Rund anderthalb Jahre später singt er im Titelsong seines Album „Stark wie Zwei“ darüber. Ihm gelingt ein Comeback, das kaum jemand mehr für möglich gehalten hatte. Udos Karriere befand sich im Sinkflug, der Alkohol hatte ihn im Griff. Doch er wollte es noch mal schaffen – noch mal das große Ding machen. Aber: „Das große Ding geht nur ohne Suff im Kopp.“ Nur ein Eierlikörchen sollte ab und an erlaubt sein. dpa

Info „Udo“ ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, 352 Seiten, 24 Euro. Der MDR zeigt heute, Samstag, 22.20 Uhr, die neue TV-Doku „Udo Lindenberg – Panische Zeitmaschine“.