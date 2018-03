Ohne jedes Maß

Ulm. Die Gehälter der Vorstandschefs der 30 Dax-Konzerne sind im vergangenen Jahr moderat gestiegen, deutlich geringer als die Gewinne und als die Dividenden. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, die Wirtschaftselite übt sich in Bescheidenheit. Doch der erste Eindruck täuscht. Die Jahresbezüge haben astronomische Höhen erreicht: Einige Top-Manager erhalten mehr als 10 Millionen Euro. Diese Summe galt unlängst noch als unanständig und hatte das Zeug zur gesellschaftlichen Erregung. Heute ist es Realität, dass Top-Manager hundertmal mehr einstreichen als die Konzern-Mitarbeiter im Durchschnitt.

Manch einer wird dem entgegenhalten, im internationalen Wettbewerb um Spitzenkräfte müsse man diese Summe bezahlen und in den USA gehe die Schere weiter auseinander. Das mag sein. Dennoch richten die Top-Manager Schaden an. Sie bremsen die Motivation der Mitarbeiter und erhöhen die Unzufriedenheit. Sie verstärken das Gefühl, dass es in einem an und für sich reichen Land ungerecht zugeht. Und sie vergrößern die Kluft in der Gesellschaft. Mit den hehren Reden von guter Unternehmensführung und angemessenen Bezügen hat das Verhalten nichts zu tun. Aufsichtsräte und Vorstände dürfen sich nicht wundern, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren – und der Ruf nach gesetzlichen Regeln laut wird.