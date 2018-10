Stuttgart Oktobersonne wärmt Südwesten mit bis zu 28 Grad

Noch bis zum Wochenende bleibt das Wetter in Baden-Württemberg zweigeteilt: Nach hartnäckigem Nebel am Morgen kommt spätestens ab den Mittagsstunden vielerorts die Oktobersonne hervor und löst den zähen Nebel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Mittwoch mitteilte.