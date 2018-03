Optimistisch in neue Runde

Mit einem Sieg und einer Niederlage am letzten Spieltag in Rosenheim hat der RSKV Tübingen die Regionalliga-Saison beendet. RSKV-Abteilungsleiter Eberhard Schreiner berichtet von einer positiven Stimmung im Teambus: „Mit einer Niederlage die Saison abzuschließen ist zwar nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sei der Tenor gewesen, „wir sind aber optimistisch, wenn wir an die nächste Saison d...