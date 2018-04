Ort zum Lernen: Zukunft in den Sternen

Die Wippe auf der Wiese neben der Lindenschule könnte als Symbol für die Entwicklung der Dürrenmettstetter Grundschule stehen: Jetzt in den Osterferien sitzt kein einziges Kind darauf. Die Zahlen in den vergangenen und den bevorstehenden Jahren gleichen dem Auf und Ab des Spielgeräts.

Voraussichtlich ab dem Schuljahr 2019/20 müssen auch die Erst- und Zweitklässler aus dem höchstgelegenen Sulzer Stadtteil in die Grundschule nach Hopfau fahren. Denn die Ortschaftsräte der beiden Teilorte hatten vor zwei Wochen die Aufgabe der Lindenschule und den Erhalt der Klassen 1 bis 4 am Standort Hopfau beschlossen (wir berichteten).

Ortsvorsteher Robert Trautwein gab der Presse am Mittwoch bei einem Rundgang Einblicke in das markante Gebäude in der Ortsmitte, in dem zum Schuljahr 1946/47 zum ersten Mal Erstklässler eingeschult wurden. Bis auf neue Farbanstriche hat sich die Grundschule seither nicht verändert. Die Elektroinstallation und die Fenster stammen noch aus der Bauzeit, energetisch saniert worden ist das Gebäude seither nicht.

Im Erdgeschoss befinden sich zwei Klassenzimmer: Im Größeren werden die Erst- und Zweitklässler aus Dürrenmettstetten und Hopfau kombiniert unterrichtet, das Kleinere dient für die Stunden, wenn die Lehrkräfte die Schüler getrennt unterrichten. „Bis zum Bau der Gemeindehalle 1992 hat hier auch die Frauengymnastik geturnt“, weiß Trautwein.

Das Eckzimmer mit fantastischem Panorama auf die Schwäbische Alb und das Neubaugebiet „Im Tiergarten“ erfüllt gleich mehrere Zwecke: Schulleiterbüro, Lehrerzimmer und Sekretariat.

Im Treppenhaus zum Untergeschoss befinden sich die Lehrer-Toiletten. Die Jungen und Mädchen müssen zum WC in den Keller – immerhin besser als bis Anfang der 1980er-Jahre, als es noch ein Plumpsklo im Schulhof gab.

Das Untergeschoss beherbergt neben der Schulküche, in der die Kinder ab und zu kochen oder backen, und dem Heizraum auch eine Kuriosität: Hinter einem dichten Vorhang aus Spinnweben und einer dicken Stahltür liegt der Luftschutzkeller. Dort befand sich eine Strahlenmessstation des Bundesamts für Strahlenschutz.

Über einen Großteil des Obergeschosses erstreckt sich eine großzügige vermietete Wohnung.

In zwei Räumen daneben befand sich einst die Unterlehrer-Wohnung. Dort werden derzeit Kopierpapier, alte Karten oder das 2015 in einem Scheunengebälk gefundene Wespennest aufbewahrt.

Das ferienbedingt leerstehende Schulhaus stimmt Trautwein nachdenklich: „Wir müssen uns überlegen, was mit dem Gebäude passieren soll“, sagt der Ortsvorsteher. Konkrete Ideen gibt es noch nicht. „Es ist alles denkbar“, versichert Robert Trautwein.

Offen ist auch, was mit dem Inventar der Lindenschule geschehen soll, wenn die Einrichtung ab dem Schuljahr 2019/20 an den Standort Hopfau umzieht: Tische, Stühle und Lernmaterialien mitzunehmen, würde im Glatttal die räumlichen Kapazitäten sprengen. Die Sachen zu verkaufen, wäre

eine weitere Option – denn der Dürrenmettstetter Ortsvorsteher rechnet nicht damit, dass die Schule nach der Aufgabe irgendwann einmal wiedereröffnet. Dazu müsste es mehr Kinder geben.

Die Folgen der Schließung kann Trautwein, dessen siebenjähriger Enkel Liam Lee die Lindenschule besucht, nicht abschätzen. „Das ist schon etwas Brutales und ein herber Einschnitt, aber wir sehen ja auch die Entwicklung der Kinderzahlen“, verweist Robert Trautwein als Realist auf die derzeit 18 Erst- und Zweitklässler. Die Zuzüge werden es nicht auffangen. Dem Ortsvorsteher ist jedoch klar: „Wenn so eine Einrichtung weg ist, fehlt etwas im Ort“.

Ab 2019 werden vier Sulzer Stadtteile ohne Grundschule sein: Glatt, Renfrizhausen, Sigmarswangen – und Dürrenmettsteten.