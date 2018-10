Ozeantanker im Blick

Mitte des Jahres gab es ein Novum in der 1953 beginnenden Geschichte der Chemie-Experten der Tübinger CHT Gruppe. In Lissabon trafen sich rund 100 Führungskräfte der weltweit mit 29 Gesellschaften tätigen Unternehmensgruppe. Thema der zweitägigen Klausur war die Halbzeitbilanz der Agenda 2020. „Da sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagte Frank Naumann, 49, Vorsitzender der Geschäftsführung, am g...