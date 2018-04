Paradoxe Situation

Er scheint sie auch zum Umlenken bewegt zu haben. So fahren seit der Ampelumstellung 2800 Autos weniger durch die Innenstadt; das wurde zumindest an der Messstation in der Lederstraße gezählt. Da ist aber definitiv noch mehr drin. Beispielsweise, wenn die Ortsumfahrung durch den Tunnel in den kommenden Wochen auch für Fremde endlich gut erkennbar ausgeschildert wird. Ein bisschen Unbehagen bleibt...