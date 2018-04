In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter die Schranke an der unteren Zufahrt zum Parkhaus Kaiser mutwillig beschädigt. Er drückte die Schranke mit Gewalt nach unten. Dabei beschädigte er die Antriebseinheit und den Schrankenanschlag. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1100 Euro. Das Polizeirevier Horb hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.