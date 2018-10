Neuer Zugang zum Friedhof Parkplatz und Bus-Halt am Klausenfriedhof sollen schöner werden.

Das Bushalte-Schild steht etwas verloren in der Landschaft, der Parkplatz ist unansehnlich, und für Leute mit Rollator ist der Zugang nicht ganz einfach: Das sind drei Gründe, weshalb der südliche Zugang zum Klausenfriedhof (also vom Dätzweg her) neu gestaltet werden soll.