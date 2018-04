Pascal Brenzel mit Doppelsieg

Zum Saison-Auftakt der BMX-Bundesliga hat Pascal Brenzel vom RV Gomaringen in Bispingen (Lüneburg) souverän die beiden Rennen in der Jugendklasse gewonnen. Das lange intensive Wintertraining hat sich gelohnt: Vom Gate weg fuhr Brenzel (im Bild Nummer 7) souverän vorneweg. Bei allen Vorläufen und jedem Final holte er die volle Punktzahl. Trainerfahrer David Jäckel startete in der stark besetzen Al...