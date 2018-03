Passant hilft Seniorin beim Ausparken und baut Unfall

Kernen im Remstal. Nach Angaben der Polizei hatte die Seniorin am Freitag in Kernen im Remstal an einer abschüssigen Stelle Schwierigkeiten, ihr Auto wieder aus einer Parklücke zu fahren. Sie bat daraufhin einen Passanten um Hilfe, das Auto auszuparken. «Dessen Fahrkünste waren jedoch auch begrenzt», teilte die Polizei mit. Er fuhr mit dem Wagen gegen ein anderes geparktes Auto. Für die alte Dame kam es aber noch schlimmer: Bevor die hinzugerufene Polizei kam, entfernte sich der Mann vom Unfallort. Der Schaden blieb mit wenigen Hundert Euro aber immerhin recht gering.