Per Klick zum privaten Parkplatz

Stuttgart. Würde Sie es stören, wenn ein fremdes Auto in Ihrer Einfahrt steht, während Sie im Büro sind? Viele beantworten diese Frage mit nein – und verdienen damit Geld. Ein Start-up bringt Besitzer von privaten Parkplätzen und jene, die dringend eine Stellfläche suchen, zusammen. Die Plattform Ampido ist das nach eigenen Angaben erste „Airbnb für Stellplätze“, sagt Yasotharan Pakasathanan, einer der Gründer.

Wer seinen Parkplatz stunden-, tage- oder auch monatsweise nicht benötigt, legt per App den Standort, die Verfügbarkeit und die Gebühr fest – 25 Cent bis ein Euro pro Stunde sind üblich, bei längeren Phasen Pauschalen –, ein Interessent kann per Klick buchen. Ampido verlangt für die Vermittlung eine Provision vom Vermieter. 15 000 Parkplätze im In- und Ausland sind online aufrufbar, 3000 allein in Köln, wo die Firma sitzt.

„Der Parkdruck ist groß“

In Stuttgart ist das Ganze noch ausbaufähig. Etwa 20 Abstellmöglichkeiten findet man aktuell, zudem einzelne in umliegenden Kommunen wie Esslingen oder Leinfelden-Echterdingen. Laut Pakasathanan soll sich das jedoch ändern. Das Engagement in Süddeutschland soll verstärkt werden, etwa über Werbekampagnen. Der Ampido-Chef weiß, dass Potenzial da ist. „In Stuttgart stehen super viele Parkplätze leer, gleichzeitig ist der Parkdruck groß“, sagt der 34-Jährige. Auch sind gerade hier die Staus schlimm, „und 30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs sind auf die Parkplatzsuche zurückzuführen“. Durch die App werde zudem Kohlendioxid gespart, weniger Parkplätze müssten gebaut und eine E-Ladeinfrastruktur könne aufgebaut werden. Gründe, warum Ampido, das nach eigenen Angaben pro Jahr dreistellig wächst, bereits vielfach ausgezeichnet und mit Fördermitteln bedacht wurde, etwa vom Bundesministerium für Forschung und Bildung.

Die Idee zur App wurde geboren, als 2012 ein Parkhaus an der Uni Köln abgerissen wurde, wo Pakasathanan zu der Zeit Wirtschaftsinformatik studierte. „Wir haben die Nachbarn gefragt, ob wir ihre Plätze nutzen dürfen. Dann haben wir die erste Version der App entwickelt.“

Arnold Baumann hat die App bereits getestet, er gibt seinen privaten Stellplatz in Filderstadt bei Bedarf ab – mit bisher durchwachsenen Erfahrungen. Dreimal hat er erfolgreich an Urlauber vermietet, die vom nahen Flughafen gestartet sind, dreimal seien Leute, die gebucht hatten, nicht erschienen. Das Handling sei aber einfach, per Mail werde er informiert, wenn jemand parken wolle, „die App ist nur noch wenig bekannt“.