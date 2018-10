Tübingen. „Wir haben noch nicht alle Kisten ausgepackt“, erzählt Bernhard Feil. Das verwundert nicht. Feil ist Kunstsammler und -händler in Tübingen und verwaltet den Nachlass von James Rizzi. Der 2011 verstorbene Maler hat neben seinen Wimmelbildern, in denen er oft das Treiben in seiner Heimatstadt New York festhielt, vieles andere verziert. Dazu gehören Turnschuhe, Kaffeetassen oder Brillenputztücher.

„Rizzi bemalte auch Alltagsgegenstände, die es in jedem Haushalt gibt“, sagt Feil. Er habe bezahlbare Kunst machen wollen. Das preiswerteste Rizzi-Werk dürften seine vier Briefmarken zu je 55 Cents sein, die er 2008 für die Deutsche Post gestaltete. Auf dem Kunstmarkt erzielen seine Bilder andere Preise: Für die Acrylarbeit „Today looks like a great day to play“ wurden 100 000 Euro geboten.

Um die 2500 Rizzi-Bilder umfasst Feils Kunsthandel Art28, damit besitzt er die nach eigenen Angaben weltweit größte Rizzi-Sammlung. Mit dabei ist eines der bekanntesten Werke, das Bild „In Memory of lost“. Gemalt hat Rizzi es nach dem 11. September 2001, dem Terroranschlag auf das World Trade Center. Vor einem schwarzen Hintergrund ließ der Künstler die zwei zerstörten Türme wieder auferstehen und verzierte sie mit Blumen.

Den unbekannten Rizzi, etwa seine Bilder aus der Studienzeit, kann man bei Art28 ebenfalls entdecken. Zum Bestand gehören zudem die von ihm entwickelten 3D-Grafiken. Dazu kommen um die 200 Porzellan-Objekte. Mit dabei ist alles, was sich in seinem Studio in SoHo befand: die pinkfarbenen Stühle, der lindgrüne Tisch, das riesige, blaue Sofa oder der Cola-Automat.

Mit 61 Jahren ist James Rizzi verstorben. Eine Retrospektive zeigte vor kurzem Kornwestheim. Über 700 Werke waren ausgestellt – vor allem aus Feils Besitz.. Doch statt des ständigen Ein- und Auspackens schwebt Bernhard Feil ein anderes Konzept vor. Er möchte in Tübingen ein Rizzi-Museum einrichten. „Zusammen mit der Atelieratmosphäre, die wir im Museum herstellen könnten, wäre es einzigartig“, schwärmt er. Nun sucht er ein passendes Gebäude. epd