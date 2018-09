Karlsruhe. . Als 1893 in Karlsruhe das erste deutsche Mädchengymnasium eröffnete, war zunächst kaum Unterricht möglich: Aus dem ganzen Kaiserreich seien in den ersten Wochen Vertreterinnen der Frauenbewegung nach Karlsruhe gekommen, um sich das „ungeheure Geschehen“ anzuschauen, erzählt Susanne Asche, Leiterin des Karlsruher Kulturamts. Vor 125 Jahren, am 16. September 1893, war Eröffnung.

Eine noch frühere Initiative, Mädchen eine höhere Bildung zukommen zu lassen, gab es 1818 in Stuttgart. Das „Königliche Erziehungsinstitut“, später Königin-Katharina-Stift, wurde jedoch erst 1953 ein Gymnasium. Im 19. Jahrhundert zweifelten viele Menschen, ob Mädchen genauso belastbar seien wie Jungen und sich genauso ernsthaft mit Lerninhalten auseinandersetzen könnten. Vertreter der Stadt Karlsruhe besuchten den Mädchen-Unterricht wenige Wochen nach der Eröffnung – und gaben Entwarnung: „Die Leistungen der Schülerinnen seien geradezu staunenswert gewesen. Von Überanstrengung derselben habe man nichts merken können“, heißt es im „Karlsruher Tagblatt“ vom 5. November 1893.

Jahrelang hatte die Frauenrechtlerin Hedwig Kettler (1851-1937) mit ihrem Verein „Frauenbildungs-Reform“ in allen Staaten des Deutschen Reichs vergeblich für ein Mädchengymnasium geworben. Nur im Großherzogtum Baden stieß sie auf Sympathie für ihr Anliegen.

1899 legten im Gebäude des heutigen Karlsruher Fichte-Gymnasiums die ersten vier ihr Abitur ab: Rahel Goitein, Johanna Kappes, Auguste Mainzer und Magdalena Meub. Rahel Goitein war dann erste Medizinstudentin in Heidelberg. Susanne Christine Süß-Demuth, epd