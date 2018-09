Platz für Busse und Kinder

Am Donnerstag beschloss der Walddorfhäslacher Gemeinderat das Konzept für den neuen Notariatsplatz. Dem Beschluss ging ein langes Verfahren voraus, in dem mehrere Varianten zur Diskussion standen. Im Gemeinderat, auf Bürgerversammlungen und in Workshops wurde intensiv nach einer Lösung für unterschiedliche Belange gesucht. Entschieden hat sich der Rat einstimmig für Variante 2d (neun Ja-Stimmen, ...